Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.08.2019
  • Gazete

Magazin ve sosyete dünyasının ünlüleri otalarını ’a çevirdi

Tatillerini ’da geçiren magazin ve sosyete dünyasının ünlüleri, rotalarını ’a çevirdi. Mikonos’taki gibi paralarıyla rezil olmak istemeyenler, bu küçük ’nı adeta istila etti...

VIP kuşatma

MIKONOS'UN aşırı kalabalık halinden sıkılan sosyete ve magazin dünyasının ünlüleri, rotalarını bu yaz farklı bir Yunan Adası'na çevirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Feryal Gülman'a Arda Turan'dan Bahar Şer'e kadar birçok ünlü sima, Leros'a demir attı. Yalıkavak ile Didim'in karşısında yer alan Adası, daha çok tekne sahiplerinin tercihi... Leros, Türk sosyetiklerle öyle dolup taştı ki; adadaki sınırlı sayıdaki mekana iki ay önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Bodrum'dan feribotla haftada sadece 1 gün 35 euro'ya gidilebilen Leros'un en popüler mekanı olan Mylos'ta ise fiyatlar Bodrum'daki MaçaKızı ile Nikki Beach'e göre daha uygun... Spagettinin 6 euro yani yaklaşık 37 lira olduğu mekanda; ızgara karides 24 euro yani 148 TL... Mekandaki en pahalı yiyecek ise ıstakozlu spagetti... Onun da fiyatı 55 euro yani yaklaşık 340 TL...


Bahar Şer, şimdilerde eşi Ozan Bey'le Leros'ta tatilde.

DENİZDEN SOFRAYA
ADANIN en dikkat çeken yanlarından biri de özellikle deniz ürünlerinin çok taze olması... Sosyetiklerin favorisi olan ıstakozlu spagetti, Mylos isimli mekanda 55 euro'ya satılıyor. Benzer makarna Çeşme'de ise 400 TL...


Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, sık sık kendi tekneleri ile adaya gidiyor.


Feryal Gülman ile Beyza Uyanoğlu da Leros'un tutkunu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMagazin ve sosyete dünyasının ünlüleri otalarını Leros’a çevirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri