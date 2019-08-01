MIKONOS'UN aşırı kalabalık halinden sıkılan sosyete ve magazin dünyasının ünlüleri, rotalarını bu yaz farklı bir Yunan Adası'na çevirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Feryal Gülman'a Arda Turan'dan Bahar Şer'e kadar birçok ünlü sima, Leros'a demir attı. Bodrum Yalıkavak ile Didim'in karşısında yer alan Leros Adası, daha çok tekne sahiplerinin tercihi... Leros, Türk sosyetiklerle öyle dolup taştı ki; adadaki sınırlı sayıdaki mekana iki ay önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Bodrum'dan feribotla haftada sadece 1 gün 35 euro'ya gidilebilen Leros'un en popüler mekanı olan Mylos'ta ise fiyatlar Bodrum'daki MaçaKızı ile Nikki Beach'e göre daha uygun... Spagettinin 6 euro yani yaklaşık 37 lira olduğu mekanda; ızgara karides 24 euro yani 148 TL... Mekandaki en pahalı yiyecek ise ıstakozlu spagetti... Onun da fiyatı 55 euro yani yaklaşık 340 TL...



Bahar Şer, şimdilerde eşi Ozan Bey'le Leros'ta tatilde.

DENİZDEN SOFRAYA

ADANIN en dikkat çeken yanlarından biri de özellikle deniz ürünlerinin çok taze olması... Sosyetiklerin favorisi olan ıstakozlu spagetti, Mylos isimli mekanda 55 euro'ya satılıyor. Benzer makarna Çeşme'de ise 400 TL...



Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, sık sık kendi tekneleri ile adaya gidiyor.



Feryal Gülman ile Beyza Uyanoğlu da Leros'un tutkunu.