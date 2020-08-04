Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.

Bodrum'da bir gurup kadının gerçekleştirdiği eylem esnasında meydandan lüks bir araçla geçen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eylemi görüp alana gelmek istedi. Eylemciler ise Murat Övüç'ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Övüç'ü alanda istemedi.