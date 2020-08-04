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    • 04.08.2020 16:28
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    • 04.08.2020 16:32
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    'a küfür eden kadınlara hakaret etti! "2 yıl önceydi o cahil"

    'ün cinayeti sonrası "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda..." sözleriyle eleştiri yağmuruna tutulmuş şarkıcı 'dan da Murat Övüç'ün bu sözlerine tepki gelmişti. Murat Övüç'ün ortaya yeni çıkan videosunda Yeşim Salkım hakkında ağıza alınmayacak küfürler ettiği duyuldu. ’da kadınların eylemine giden Murat Övüç, yaptığı açıklamalar sebebiyle kadınlar tarafından eylem alanından kovuldu. Övüç ise kendisini alanda istemeyen kadınlara “O, 2 yıl önceydi. Cahil” diyerek alandan uzaklaştı.

    Murat Övüç şimdi de kadınlara hakaret etti!

    Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.

    Bodrum'da bir gurup kadının gerçekleştirdiği eylem esnasında meydandan lüks bir araçla geçen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eylemi görüp alana gelmek istedi. Eylemciler ise Murat Övüç'ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Övüç'ü alanda istemedi.

    KADINLARA 'CAHİL' DEDİ

    Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övüç, eylemcilere tepki gösterip alandan ayrıldı. Övüç, "Yanılıyorsunuz. 2 yıl önceydi o. 2 yıl. Cahil. 2 yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar bunlara inanıyor işte" diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi. Araç sonra hızla meydandan uzaklaştı.

    Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, şunları dile getirdi:
    "Murat Övüç bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onun söylediği her şeyi biliyorum. Bunu 2 yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi."
    Haberler Magazin Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç kadınlara hakaret etti! "2 yıl önceydi o cahil"
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