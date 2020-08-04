TV8'in gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda her gün keyifle izleniyor. Birbirinden iddialı 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada günün puanlaması nasıl oldu. Doya Doya Moda'nın yeni gününde en düşük ve en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlendi. Duygusal anların da yaşandığı Doya Doya Moda birincisi kim oldu? İşte merak edilenler…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Nur 16 puanla günün birincisi oldu.
Rümeysa: 5
Rabia: 12
Sabiha: 5
Sanaz: 7
Birben: 9
İmani: 10
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (31 TEMMUZ)
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha ve Rabia girdi. Kemal Doğulu ilk başta puanları eşit olduğu için ikisinin de elendiğini söylese de sonra şaka olduğunu açıkladı. Bayram dolayısıyla bu hafta eleme olmadı.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 TEMMUZ)
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA SANAZ KİMDİR?
İran yemekleri yapan Sanaz babasıyla uzun zamandır görüşmediğini ve artık onu affettiğini söyledi. Jüri üyeleri ve yarışmacılar duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadılar.
Doya Doya Moda'da Aylin'in yerine gelen yeni yarışmacı Sanaz Shadian oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sanaz Shadian, aslen İranlı ve 28 yaşında. İç mimarlık mezunu olan Sanaz Shadian, kendisine ait bir butiği var, ayırca ticaretle uğraşıyor. Doya Doya Moda'danın 27 Temmuz 2020 tarihinde yarışmaya dahil olan yarışmacı Sanaz, kendisine rakip olarak Birben'i gördüğünü söyledi ve herkesin kendisinden korkması gerektiğini ifade etti. Seçmelerde Gülşah Saraçoğlu'nun dikkatini çeken Sanaz Shadian, "Boyumdan dolayı elbiselerimi güzel taşıyorum. Onun için ayaklarını denk almaya tavsiye ederim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.