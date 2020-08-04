DOYA DOYA MODA SANAZ KİMDİR?



İran yemekleri yapan Sanaz babasıyla uzun zamandır görüşmediğini ve artık onu affettiğini söyledi. Jüri üyeleri ve yarışmacılar duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadılar.



Doya Doya Moda'da Aylin'in yerine gelen yeni yarışmacı Sanaz Shadian oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sanaz Shadian, aslen İranlı ve 28 yaşında. İç mimarlık mezunu olan Sanaz Shadian, kendisine ait bir butiği var, ayırca ticaretle uğraşıyor. Doya Doya Moda'danın 27 Temmuz 2020 tarihinde yarışmaya dahil olan yarışmacı Sanaz, kendisine rakip olarak Birben'i gördüğünü söyledi ve herkesin kendisinden korkması gerektiğini ifade etti. Seçmelerde Gülşah Saraçoğlu'nun dikkatini çeken Sanaz Shadian, "Boyumdan dolayı elbiselerimi güzel taşıyorum. Onun için ayaklarını denk almaya tavsiye ederim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.