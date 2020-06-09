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    • 09.06.2020 12:07
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    • 09.06.2020 12:30
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    Sosyal medya fenomeni o sözleri için ifade verdi: Sözlerim Kim Kardashian'a!

    , Ermeniler hakkında sarf ettiği sözler nedeni ile ifade verdi. Sosyal medya fenomeni , Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası verdiği ifadede “Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşına karşı söylenmiş sözlerdir. Kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur" dedi.

    Murat Övüç o sözleri için ifade verdi

    Ermeni asıllı dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Türklerin, Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Kardashian'a tepki gösteren isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Murat Övüç olmuştu. Övüç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" ifadelerini kullanmıştı.


    "SÖYLEMİM ERMENİ VATANDAŞLARIMIZA DEĞİL"
    Murat Övüç, bu sözlerinin üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün avukatı Çağdaş Çelik ile adliyeye giderek savcıya ifade verdi.


    Övüç, ifadesinde, "Videoda benim cevaben yapmış olduğum konuşmam Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşı ve Osmanlı düşmanı olan Ermeniler'e karşı söylenmiş sözlerdir. Kendisi bizim değerlerimize aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için böyle bir cevap verdim. Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. 5-6 yıldır ülkemizdeki Ermeni vatandaşlarımıza yardım etmekteyim. Yine onların derneklerine yardım etmekteyim" şeklinde konuştu.


    Sosyal medya fenomeni, "Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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