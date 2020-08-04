MAHKEME AŞAMASINDA ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya katılmayan Gizem İmre, bir süre sonra şikâyetinden vazgeçtiğine yönelik bir dilekçe sundu. Yargılamada esas hakkında mütalaasını veren duruşma savcısı, genç kadının kıyafetlerinde yapılan incelemede herhangi bir kan veya meni lekesine rastlanılmadığının tespit edildiğini, sanığın hakkındaki suçlamayı ısrarla kabul etmediğini, müştekinin ise duruşmalara gelmediği ve vermiş olduğu dilekçe ile şikâyetinden vazgeçtiğini beyan ettiği hususları bir arada değerlendirerek taksi şoförünün beraatını talep etti.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından tüm delilleri inceleyerek ve Gizem İmre'nin alınan beyanlarında sanığı kesin ve net bir şekilde tespit edemediğini bu nedenle atılı suçlara yönelik yeterli delil elde edilemediğinden taksi şoförünün beraatına karar verdi.