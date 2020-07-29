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    • Magazin
    • 29.07.2020 11:12
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    • 29.07.2020 11:12
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    kimdir? ?

    Magazin gündeminde kimdir? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ünlenen ve uzun zamandır aşk yaşayan Burcu Gönder ile 5 yıl önce hayatını birleştirmiş, bir de kızları olmuştu. Şimdi ise anlaşmalı olarak boşandıkları haberi gündeme bomba gibi düştü, Burcu Gönder’in hayatı merak konusu oldu.

    Burcu Gönder kimdir?

    Burcu Gönder ile Bülent Emrah Parlak boşandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundular ve üzgün olduklarını dile getirdiler. Örnek çift olarak gösterilen Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder aldıkları bu karar ile sevenlerini oldukça üzdü. İşte bu gelişme üzerine çok merak edilen Bülent Emrah Parlak ile boşanan Burcu Gönder kaç yaşında? Sorusunun yanıtı…

    "ÇOK ÇABA SARF ETTİK"

    Burcu Gönder: "Az önce anlaşmalı olarak bir boşanma davamız gerçekleşti. Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu. Kimse ayrılmak için hayatını birleştirmiyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle çıkmadık yola. Biz Bülent ile 14 yıl boyunca çok güzel bir aşk yaşadık. Her ilişkide olduğu gibi biz de sorunlar yaşadık. Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık."

    "GERÇEKTEN BİR AŞK EVLİLİĞİYDİ"

    Bülent Emrah Parlak: "Gerçekten bir aşk evliliğiydi, aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi bu. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Biz bundan sonra yine merkezine sevgiyi koyarak devam edeceğiz. Karanlığı yok eden aydınlıktır, iftiraları ve yalanı yok eden de gerçektir."

    BURCU GÖNDER KAÇ YAŞINDA?

    Burcu Gönder 7 Şubat 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesine giren Burcu Gönder; İstanbul Üniversitesi öğrenci Kültür Merkezi tiyatro grubuna katılmıştır. Bu grupta iki sene eğitim aldıktan sonra 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro kursuna katılmış ve Tuncer Cücenoğlu'nun Çıkmaz Sokak oyununda rol almıştır. Bunun yanında televizyonda yayınlanan "Altın Çocuk" ve "Sihirli Oda" adlı çocuk filmlerinde rol aldı.

    Burcu Gönder 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncuları arasına da katılarak 2007 yılında Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol almıştır. Halen atölye oyuncuları ile beraber BKM mutfakta skeç tiyatrosu yapmaktadır. Burcu Gönder 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur.
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