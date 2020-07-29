"ÇOK ÇABA SARF ETTİK"



Burcu Gönder: "Az önce anlaşmalı olarak bir boşanma davamız gerçekleşti. Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu. Kimse ayrılmak için hayatını birleştirmiyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle çıkmadık yola. Biz Bülent ile 14 yıl boyunca çok güzel bir aşk yaşadık. Her ilişkide olduğu gibi biz de sorunlar yaşadık. Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık."



"GERÇEKTEN BİR AŞK EVLİLİĞİYDİ"



Bülent Emrah Parlak: "Gerçekten bir aşk evliliğiydi, aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi bu. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Biz bundan sonra yine merkezine sevgiyi koyarak devam edeceğiz. Karanlığı yok eden aydınlıktır, iftiraları ve yalanı yok eden de gerçektir."