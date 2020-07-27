Uğur Akkuş ile sözde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz birbirine girdi. Hürriyet'in haberine göre olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı.

Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Durmaz'a tepki gösterdi.

Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.