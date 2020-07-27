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    • 27.07.2020 10:19
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    'nın eşi ile arasında gerginlik! 'Sen kimsin'

    ’nın eşi ile sözde sosyal medya fenomeni arasında gerginlik yaşandı. Durmaz arabasını getiren valeye bağırınca iş insanı Durmaz ise, “Sen kimsin? Adam gibi konuş” diyerek fenomenin üzerine yürüdü. Durmaz’ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi.

    Ebru Şallı'nın eşi ile Kerimcan arasında gerginlik!

    ile sözde sosyal medya fenomeni birbirine girdi. Hürriyet'in haberine göre olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı.

    Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Durmaz'a tepki gösterdi.
    Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.

    Haberler Magazin Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz arasında gerginlik! 'Sen kimsin'
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