Ebru Şallı bikinili fotoğrafları ile tepki aldı! Oğlunun ölümünün ardından pozlarıyla konuşulan Şallı: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, Instagram'da 3 ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaştı. 43 yaşındaki Şallı, ardından eşi Uğur Akkuş ile teknede görüntülendi. Paylaştığı bikinili fotoğraf ve eşi ile görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan Ebru Şallı'ya binlerce yorum yapıldı. Bikinili fotoğrafları ile eleştirilen Ebru Şallı, 'Sosyal medyada ölmemi istiyorlar' dedi. İşte Ebru Şallı'nın bikinili fotoğrafları ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...
"OĞLUMLA BAĞLANTIDAYIM"
Posta'nın haberine göre Ebru Şallı'ya sosyal medyada ölüm mesajları geldi. İşte Ebru Şallı'nın bikinili fotoğraflarını eleştirenlere yanıtı...
"Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum."
"ONLARA KALSA ÖLMEMİ İSTİYORLAR"
"Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim'in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: 'Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.' Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim'in gücünü içime verdi."
"EN BÜYÜK HAYALİ HAYVAN BARINAĞI KURMAKTI"
"Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi.""Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur'dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi."