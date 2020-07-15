Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, kamuoyunda Arto olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı bir suç örgütü liderine şikâyet ettiği iddia edilmişti. Arto'nun şikâyeti sonrası aralarında Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında dava açılmıştı. Kerimcan Durmaz tarafından bir suç örgütüne şikâyet edilen ve bu şekilde örgüt lideri talimatıyla tehdit edilen sanatçı Arto olayıyla ilgili duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak savcı, mahkemede yargılanan 14 şüphelinin örgüt kapsamında beraatını isteyerek Kerimcan Durmaz'ın da üzerine atılı suçtan ötürü delil bulunmaması nedeniyle beraatını talep etmişti.







"KERİMCAN HAKKINDA PAYLAŞIMDA BULUNAMAYACAK"

14 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde örgüt yöneticisinin C.Y. isimli şahsı arayarak "He o he gelince söylersin Arto'yu aradık biz tamam mı bir daha öyle yazı yazmayacak." diyerek Arto'yu aradıklarını ve gereken haberi yolladıklarını, artık Kerimcan Durmaz hakkında bir daha paylaşımda bulunamayacağını belirttiği kaydedilmişti.

LİDERDEN ARTO TALİMATI

29 Eylül 2016 tarihinde yine aynı örgüt yöneticisinin M.K.E.'ye "O Arto yok mu Arto g… Talip'e söyledim Talip konuştu onunla… Bir de bir arkadaş vardı bizim Ozan diye bir çocuk vardı şey… Gerekeni dedi ona yani…" diyerek Arto'nun Kerimcan hakkında paylaşımlar yapmasına engel olmak için Talip isimli şahsa ve Ozan Kazıcıoğlu'na talimat verdiğini belirttiğinin anlaşıldığı ifade edilmişti.









KERİMCAN DURMAZ VE TÜM SANIKLARA BERAAT

Böylece şüpheli Kerimcan Durmaz'ın azmettirmesi ile harekete geçen örgütün mağdur Arto'yu tehdit ettikleri ifade edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya devam edildi. Görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti örgüt kurma ve örgüt üyeliği suçundan yargılanan 14 sanık hakkında örgüt kurma ve üye olma suçunun unsurları oluşmadığına kanaatinde bulunarak ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi. Sanık Kerimcan Durmaz'ın ise tehdit suçu yönünden yargılandığı davada inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilemediğinden beraatına karar verildi.



ATAKAN IRMAK / SABAH





