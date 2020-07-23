Engin Altan Düzyatan müstakbel bacanağıyla tanıştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızının doğum gününden kareler...
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar bugün 27 yaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşinin nişanına aile arasında yapılan zoom ile katılan Aslışah Alkoçlar, yeni yaşını ailesi ve sevgilisi ile birlikte kutladı. Instagram hesabından ailesi ile kutladığı doğum gününden kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar'a 'Evlilik yakın' yorumu yapıldı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ailesi...
23.07.2020 16:51
- Son Güncelleme: 23.07.2020 17:10
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