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Engin Altan Düzyatan müstakbel bacanağıyla tanıştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızının doğum gününden kareler...

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar bugün 27 yaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşinin nişanına aile arasında yapılan zoom ile katılan Aslışah Alkoçlar, yeni yaşını ailesi ve sevgilisi ile birlikte kutladı. Instagram hesabından ailesi ile kutladığı doğum gününden kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar'a 'Evlilik yakın' yorumu yapıldı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ailesi...

23.07.2020 16:51 - Son Güncelleme: 23.07.2020 17:10
Engin Altan Düzyatan bacanağıyla tanıştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızının doğum gününden kareler...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki oyunculuğu ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin 2 de çocukları dünyaya geldi.

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Engin Altan Düzyatan bacanağıyla tanıştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızının doğum gününden kareler...

Magazin camiasının yakından takip ettiği aile, önceki gün Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü kutlaması için bir araya geldi.

Engin Altan Düzyatan bacanağıyla tanıştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızının doğum gününden kareler...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşinin nişanına aile arasında yapılan zoom ile katılan Aslışah Alkoçlar, yeni yaşında sevgilisinin paylaşımına sevgi sözcükleri ile karşılık verdi.

Engin Altan Düzyatan bacanağıyla tanıştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızının doğum gününden kareler...

Aslışah Alkoçlar sevgilisinin yaptığı bu paylaşıma, "Seni çok seviyorum, iyi ki kalbim olmuşsun" şeklinde yanıt verdi.

Engin Altan Düzyatan bacanağıyla tanıştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızının doğum gününden kareler...

27 yaşına giren Aslışah Alkoçlar, ailesi ve sevgilisi ile birlikte kutladığı doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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