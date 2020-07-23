Can Yaman, kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını önce mekandan kovdurtmak istedi, ardından "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?' diyen genç kadını darp etti iddiasıyla geçtiğimiz Mart ayında magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Can Yaman'ın bulunduğu gece kulübüne eğlenmeye giden genç kadın, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdikten sonra darp edilip mekandan attırıldığını ileri sürmüştü. Savcılığa durumu ihbar eden genç kadının darp edildiğine ilişkin delil bulunmayınca savcılık dosyayı kapattı.
Geçtiğimiz aylarda lüks bir mekanda eğlenen Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, mekana gelen ünlü oyuncu Can Yaman ile fotoğraf çektirmek istemişti. Ünlü oyuncu, genç kadının talebini kabul etmiş fakat kendisine fazla sarılan hayranını ikaz edip elini omzundan indirmişti. Kadın, ilerleyen dakikalarda Yaman'ı video görüntüye alınca Yaman iddiaya göre genç kadınla tartışmıştı. Çıkan tartışmada iddiaya göre ünlü oyuncu genç kadının elini kıvırmış ve mekandan attırmıştı.
DARP İDDİASINA YETERSİZ DELİL
Genç kadının ihbarı sonrası ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sabah'ın haberine göre; savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Can Yaman tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayet olan Gökasan'nın beyanından başka herhangi bir delil olmadığı ve gece kulübünden çıkarılmasının ise kulübün kendi inisiyatifine bağlı olduğu belirtilip, takipsizlik kararı verildi.