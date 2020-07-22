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Engin Altan Düzyatan beklenirken Kuruluş Osman'da Yeşilçam sürprizi! Cüneyt Arkın Aksakallılar'ın reisi oluyor

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman'da Yeşilçam rüzgarı... Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Kuruluş Osman'a Aksakallıların reisi rolüyle dahil olan 82 yaşındaki Cüneyt Arkın'ı yeniden ekranlarda görecek olan izleyici şimdiden yeni bölümleri merakla bekliyor...

22.07.2020 11:20 - Son Güncelleme: 22.07.2020 11:34
Engin Altan Düzyatan beklenirken Kuruluş Osman'da Yeşilçam sürprizi! Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi oluyor

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, ilk sezonuyla ekranlara damga vururken Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın dizinin kadrosuna katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugün ki yazısında Cüneyt Arkın'ı kaleme aldı işte o yazı…

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Engin Altan Düzyatan beklenirken Kuruluş Osman'da Yeşilçam sürprizi! Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi oluyor

Malkoçoğlu'muz, 'Battal Gazi'miz, 'Kara Murat'ımız, en büyük kahramanımız Cüneyt Arkın, Atv ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Engin Altan Düzyatan beklenirken Kuruluş Osman'da Yeşilçam sürprizi! Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi oluyor

Bu gelişmeyi öğrendiğim an gerçekten mutlu oldum. Türk dizi tarihinin en büyük transferlerinden biri olan bu gelişme ile Cüneyt Arkın'ın, dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor.

Engin Altan Düzyatan beklenirken Kuruluş Osman'da Yeşilçam sürprizi! Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi oluyor

EFSANE KARAKTER

Şüphesiz Cüneyt Arkın aksiyon sinemamızın en önemli aktörüdür. Cesaret, gözü karalık, maceraperestlik ve daha nice sıfatları Cüneyt Arkın karakterlerinde yıllarca izleme keyfini yaşadık.

Engin Altan Düzyatan beklenirken Kuruluş Osman'da Yeşilçam sürprizi! Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi oluyor

Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi yeni sezonu merakla beklenen dizi yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

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