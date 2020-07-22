Engin Altan Düzyatan beklenirken Kuruluş Osman'da Yeşilçam sürprizi! Cüneyt Arkın Aksakallılar'ın reisi oluyor
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman'da Yeşilçam rüzgarı... Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Kuruluş Osman'a Aksakallıların reisi rolüyle dahil olan 82 yaşındaki Cüneyt Arkın'ı yeniden ekranlarda görecek olan izleyici şimdiden yeni bölümleri merakla bekliyor...
22.07.2020 11:20
- Son Güncelleme: 22.07.2020 11:34
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