Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımına açıklık getirdi: Hangi delilik betonu aklına getirir?

DEMET AKALIN'IN TEPKİ ÇEKEN PINAR GÜLTEKİN PAYLAŞIMI!

Akalın, Twitter sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü. Takipçileri Akalın'a tepki gösterdi.

Demet Akalın, kendisine yazılan 'Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi.', 'Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun. Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç ?', 'Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?' yorumlarının ardından açıklama yaptı: "İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!"