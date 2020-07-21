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    • 21.07.2020 13:07
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    'in acı haberi ünlüleri isyan ettirdi! : Bir erkek olarak utanıyorum...

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 5 gündür kayıptı. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in vahşi bir cinayete kurban gittiği haberi son dakika olarak gündeme düştü. üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Pınar'ın ölüm haberi sosyal medyada infial yarattı. Ünlü isimler de tepkilerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdiler...

    Pınar Gültekin'in acı haberi ünlüleri isyan ettirdi!

    Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.Gelen bu acı haber sonrasında sosyal medya yaşananlara tepki gösteren çok sayıda mesajla dolup taştı. Ünlü isimlerde sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine isyan etti. İşte sosyal medya hesaplarından vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ile ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü isimler...

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