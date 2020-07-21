Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.Gelen bu acı haber sonrasında sosyal medya yaşananlara tepki gösteren çok sayıda mesajla dolup taştı. Ünlü isimlerde sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine isyan etti. İşte sosyal medya hesaplarından vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ile ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü isimler...