Muğla'da 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirtilen Gültekin'in cesedi Menteşe İlçesi'nde ormanlık alandaki varilin içerisinde bulundu.
Kadın cesedinin Pınar Gültekin'e ait olduğu kesin tespit edilince eski sevgilisi Cemal Metin A. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.
BİR TEZAT DAHA ORTAYA ÇIKTI
Pınar Gültekin'in bir cinayete kurban gittiği haberi duyulunca siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim bu cinayete tepki gösterdi.
Ancak ihraç edilen HDP'li milletvekili Tuma Çelik'in amcasının kızına tecavüz ettiğine dair bilgilerin ardından sol kesim cinayete tepki gösterirken tecavüze tepki göstermemesi bir tezatı daha ortaya koymuş oldu.
CİNAYETİ İŞLEYEN CHP'Lİ ÇIKTI
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li vekillerin açıklamalarını paylaşması dikkat çekti.
DAMLA KAYA/SABAH