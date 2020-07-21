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    • 21.07.2020 14:50
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    Son dakika: ’in katil zanlısı ’li çıktı

    Son dakika haberine göre ’da 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi ’in katil zanlısı ’nın ’li vekillerin açıklamalarını kendi hesabı üzerinden paylaşması dikkat çekti. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    Muğla'da 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.



    Eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirtilen Gültekin'in cesedi Menteşe İlçesi'nde ormanlık alandaki varilin içerisinde bulundu.



    Kadın cesedinin Pınar Gültekin'e ait olduğu kesin tespit edilince eski sevgilisi Cemal Metin A. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.



    BİR TEZAT DAHA ORTAYA ÇIKTI
    Pınar Gültekin'in bir cinayete kurban gittiği haberi duyulunca siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim bu cinayete tepki gösterdi.



    Ancak ihraç edilen HDP'li milletvekili Tuma Çelik'in amcasının kızına tecavüz ettiğine dair bilgilerin ardından sol kesim cinayete tepki gösterirken tecavüze tepki göstermemesi bir tezatı daha ortaya koymuş oldu.



    CİNAYETİ İŞLEYEN CHP'Lİ ÇIKTI
    Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li vekillerin açıklamalarını paylaşması dikkat çekti.

    DAMLA KAYA/SABAH
    Haberler Güncel Son dakika: Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı CHP’li çıktı
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