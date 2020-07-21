Aşk-ı Memnu final ne zaman? Aşk-ı Memnu finali saat kaçta? Kanal D'de tekrarlarıyla ekranlara gelen Aşk-ı Memnu dizisinin final heyecanı yaşanıyor. Yayınlandığı döneme damga vuran dizinin final bölümü izlenme rekorları kırmıştı. Peki Aşk-ı Memnu final ne zaman? Kanal D yayın akışında Aşk-ı Memnu final özel bölümü için düzenleme yapıldı.
AŞK-I MEMNU FİNAL NE ZAMAN?
Dizinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandı.
Aşk-ı Memnu, final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
AŞK-I MEMNU OYUNCULARI
Dönemin en çok izlenen dizisi olan Aşk-ı Memnu Türkiye'nin ardından birçok farklı ülkede de yayımlanmaya başladı. Ayrıca Amerika ve Romanya'da dizi yeniden çekildi. Rekorlar kıran dizinin oyuncu kadrosu yer alan isimler şöyle:
Beren Saat (Bihter)
Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)
Nebahat Çehre (Firdevs)
Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)
Zerrin Tekindor (Matmazel)
Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)
Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)
Nur Fettahoğlu (Peyker)
İlker Kızmaz (Nihat Önal)
Baran Akbulut (Beşir)
Fatma Karanfil(Şayeste)
Rana Cabbar (Süleyman Efendi)
Zerrin Nişancı (Aynur)
Recep Aktuğ (Hilmi Önal)
Gülizar Irmak (Sevil)
Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)
Evren Duyal (Nesrin)
Ufuk Kaplan (Kathia)
AŞK-I MEMNU KONUSU
İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.