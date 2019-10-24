Tuba Ünsal - Elisabeth Mass kavgasında şok gelişme! Tuba Ünsal ile yasak aşk yaşadığı sevgilisi hapse giriyor!
Tuba Ünsal, Elisabeth Mass kavgası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İspanyol model Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas, koruma kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle Ünsal ve Karaloğlu'nda şikayetçi oldu. Mahkeme Mas'in başvurusunu haklı bularak Tuba Ünsal ve sevgilisi hakkında zorlama hapsine karar verdi.
İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olunca 2014'te İstanbul'a yerleşmişti. Kızları Mia 2016'da doğdu, 2017'de evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Şubat 2018'de ayrıldılar. Tuba Ünsal ile Elisabeth Mass kavgası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu skandal olayın ardından Mass, boşanma aşamasında olduğu eşi Karaloğlu ve onunla ilişki yaşayan Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikâyetçi olmuş hem de korunma talebinde bulunmuştu. Karar çıktı.
Ünlü oyuncunun avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, "Asıl şiddete uğrayan taraf Tuba Ünsal'dır. Elisabeth Mas Vall, bir mekânda Ünsal'ın boynuna sarılarak İngilizce hakaret etmiştir. O da kendini korumaya çalışmıştır. Davalının Tuba Ünsal'a yönelik hakaret ve tehditlerinin önlenmesi için korunma kararı verilmesini istiyoruz" denildi.