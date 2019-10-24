Tuba Ünsal - Elisabeth Mass kavgasında şok gelişme! Tuba Ünsal ile yasak aşk yaşadığı sevgilisi hapse giriyor!

İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olunca 2014'te İstanbul'a yerleşmişti. Kızları Mia 2016'da doğdu, 2017'de evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Şubat 2018'de ayrıldılar. Tuba Ünsal ile Elisabeth Mass kavgası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu skandal olayın ardından Mass, boşanma aşamasında olduğu eşi Karaloğlu ve onunla ilişki yaşayan Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikâyetçi olmuş hem de korunma talebinde bulunmuştu. Karar çıktı.