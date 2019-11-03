Ortalık yine karışıyor! Boşanmak üzere olan kocası ile aşk yaşayan Tuba Ünsal'a Elisabeth Mas'den ağır sözler!
Tuba Ünsal, Elisabeth Mass kavgası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İspanyol model Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmış ardından Tuba Ünsal da aynı karar için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu hakkında verdiği zorlama hapis kararı günlerce konuşulurken, Elisabeth Mas'den yeni bir atak geldi. Önceki akşam Arnavutköy'de bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen Elisabeth Mas, Tuba Ünsal için bakın neler söyledi...
İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olunca 2014'te İstanbul'a yerleşmişti. Kızları Mia 2016'da doğdu, 2017'de evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Şubat 2018'de ayrıldılar. Tuba Ünsal ile Elisabeth Mass kavgası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu skandal olayın ardından Mass, boşanma aşamasında olduğu eşi Karaloğlu ve onunla ilişki yaşayan Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikâyetçi olmuş hem de korunma talebinde bulunmuştu. Sosyetenin konuştuğu Tuba Ünsal - Elisabeth Mas kavgasında yeni gelişme yaşandı!
Ünlü oyuncunun avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, "Asıl şiddete uğrayan taraf Tuba Ünsal'dır. Elisabeth Mas Vall, bir mekânda Ünsal'ın boynuna sarılarak İngilizce hakaret etmiştir. O da kendini korumaya çalışmıştır. Davalının Tuba Ünsal'a yönelik hakaret ve tehditlerinin önlenmesi için korunma kararı verilmesini istiyoruz" denildi.