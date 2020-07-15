Survivor 2021 başvurusu yapmak ve şampiyon olarak büyük ödülün sahibi olmak isteyenler şimdiden Survivor 2021'in başvurularının ne zaman alınacağını yarışmanın yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Corona virüs sebebi ile başvurularda farklılıklar söz konusu, yarışmanın ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. İşte tüm bilgiler…
SURVIVOR'A BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Survivor yarışmasına başvuruda bulunmak isteyen adayların www.tv8basvuru.com/basvuru/survivor/2 adresinde yer alan başvuru formunda talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Öte yandan tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü (kovid-19) nedeniyle yalnızca videolu başvuruların değerlendirmeye alınacağı da adayların dikkat etmesi gereken noktalardan.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim CEMAL CAN oldu.
SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
"FARK SADECE YÜZDE 5"
Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunu açıklamadan önce farkın oldukça yakın olduğunu vurguladı. Ilıcalı, " 2 dakika önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark %5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" ifadelerini kullandı.
"BENDEN BEKLENİLMEYEN ŞEYLERİ BAŞARDIM"
Cemal Can:" En başından büyük laflar etmek yerine icraat göstermek gerekir dedim. İcraat de gösterdim. Belki tipimden böyle bir şey beklenmiyordu ama ben hayatımda hep benden beklenilmeyen şeyleri başardım"
SURVİVOR 2020 FİNALİNİN YAPILDIĞI GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.