"FARK SADECE YÜZDE 5"



Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunu açıklamadan önce farkın oldukça yakın olduğunu vurguladı. Ilıcalı, " 2 dakika önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark %5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" ifadelerini kullandı.



"BENDEN BEKLENİLMEYEN ŞEYLERİ BAŞARDIM"



Cemal Can:" En başından büyük laflar etmek yerine icraat göstermek gerekir dedim. İcraat de gösterdim. Belki tipimden böyle bir şey beklenmiyordu ama ben hayatımda hep benden beklenilmeyen şeyleri başardım"



SURVİVOR 2020 FİNALİNİN YAPILDIĞI GALATAPORT NEREDE?



Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.



