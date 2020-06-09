Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.06.2020 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 13:40
    ABONE OL

    'e kötü haber! Özbekistan uyruklu hizmetlisini darbedip ormana attığı iddia edilmişti...

    ve menajeri Mustafa Tohma'nın Özbekistan uyruklu hizmetliyi darbedip ormana bıraktığı iddiası magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.Gulnoza Mamatova Serengil ve menajeri hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme ünlü sunucunun eski hizmetlisine 3 ay süreyle tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar verdi.

    Seren Serengil'e kötü haber!

    Seren Serengil ve Özbekistan uyruklu hizmetlisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Özbekistanlı ev hizmetlisinde COVİD-19 virüsü çıkınca döverek ormana bıraktığı öne sürülen ünlü sunucu Seren Serengil'e kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Seren Serengil'in 28 Mart 2020 tarihinde koronavirüs olduğu gerekçesi ile müvekkiline saldırdığını, saçından tutarak yere yatırdığını öne süren Avukat Çezik, müvekkilinin bahçeye kaçarak polisi aradığını belirtmişti. Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın da peşinden giderek telefonu elinden alıp onu tekrar içeriye soktuğunu ve Serengil'in müvekkilini tekrar darp ettiğini savunmuştu. Serengil'in müvekkiline hakaret ettiğini, eşyalarını parçaladığını savunan Avukat Çezik, müvekkilinin Serengil ve Tohma tarafından arabaya bindirilerek Beykoz Ormanı'na bırakıldığını, müvekkilinin oradan bir saat yürüdükten sonra otobüse binebildiğini iddia etmişti.

    KORUMA TALEP ETTİ

    Serengil hakkında başlatılan soruşturma kapsamında basında yer alan iddiaları yalanlamış ve kendisine kumpas kurulduğunu ifade etmişti. Serengil'in bu açıklamaları sonrası Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Ali Çezik, Serengil'e karşı koruma kararı talep etti.

    MAHKEMEDEN 3 AYLIK KORUMA

    Mahkeme Çezik'in başvurusu ardından Seren Serengil'in Gulnoza Mamatova'ya karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulmamasına, evine ve iş yerine yaklaşılmamasına cep telefonuyla da rahatsız edilmemesine karar verdi. Mahkeme, kararın 3 ay süreyle uygulanmasına hükmetti.

    DİLEK YAMAN/ SABAH
    Haberler Magazin Seren Serengil'e kötü haber! Özbekistan uyruklu hizmetlisini darbedip ormana attığı iddia edilmişti...
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri