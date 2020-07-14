Survivor 2020 heyecan dolu bir bölümle dün akşam yayınlandı. Yarı finalde kalan Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz arasından bir kişi daha elenerek şampiyon olma hayaline veda etti. Ailelerine kavuşan yarışmacılar mutluluk gözyaşları döktü. Survivor SMS oyu en düşük olan yarışmacı elendi. Geriye kalan iki kişiden biri ise bu akşam Survivor 2020 şampiyonu olarak tarihe geçecek ve büyük ödülü alacak. Peki dün akşam neler yaşandı? İşte merak edilenler…
SURVİVOR KİM ELENDİ?
13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Yarışmada bu akşam yarı final bölümü yapılıyor ve elenecek son kişi belli oluyor. Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak ve kazanan isim belli olacak.
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
SURVIVOR SMS ÜCRETİ NE KADAR 2020?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Türkiye SMS ücreti 2,90 TL iken Kıbrıs'dan oy gönderecekler olan ise 2,96 TL SMS ücreti verecekler.
SURVİVOR SMS NUMARASI NEDİR, NEREYE ATILIR?
Final günün gelmesiyle birlikte Survivor SMS numarası araştırmaları hız kazanmaya başladı. Survivor SMS ise 1890 olarak yer alıyor.