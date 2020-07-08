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Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…
Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…
Ozan Güven'in, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları devam ediyor. Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından oyuncu Ozan Güven hakkında mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkmış, karara itiraz eden Güven ise asıl şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu ileri sürmüştü. Ozan Güven'in çıkışı sonrası bir kez daha harekete geçen Bulutsuz, mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bulutsuz'un avukatı, Güven'in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı.
08.07.2020 11:58
- Son Güncelleme: 08.07.2020 12:00
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz aşkı yaklaşık 6 ay sonrta olaylı bir şekilde son buldu. Agresif tavırları ile tanınan oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbetmesinin yankıları gündemde yerini almaya devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ozan Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Ozan Güven olduğu öne sürüldü.
DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ
Deniz Bulutsuz'un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da açıkladı.
Avukat, "Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz." dedi.