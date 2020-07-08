Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

Avukat, "Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz." dedi.