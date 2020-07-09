





"ACİL HAYATİ BİR DURUM OLSA BUGÜN PERİŞAN VAZİYETTE OLACAKTIK"

Eşi ambulansta beklerken uzun süre kendilerini kabul edecek hastane aradıklarını belirten Oyuncu Umut Oğuz, "Bir an önce hastaneye götüreyim diye çabaladım o da baya sürdü. Bir, bir buçuk saati buldu. Allah korusun acil hayati bir durum olsa bugün perişan vaziyette olacaktık. Şu an aslında bakarsanız bizim durumumuz hala riskli bir durum. Eşim hala hastanede yatıyor böbreğinin alınma riski var. İlk sigortacımı aradım çünkü hiç hastane ihtiyacımız olmamıştı Allah'a şükür. Sigortanın gönderdiği ambulansı bekledik, on dakika içinde geldi. Ambulans nereye gideceğiz dedi. Söyledik, öyle olmuyor oradan birinin size okey vermesi lazım. Orası yatak yokmuş diyor, öteki ateşli hasta alamam demiş. Öteki bilmem ne, bir taraftan da içeri de oğlum var yalnız kaldı. Bu sefer telefon trafiğine başladık. Burada başhekimimle biraz sohbet ettiğimde o özel ambulans bizi buraya getirebilirmiş. Sadece 112'ye ihbar etmesi gerekiyormuş. Ben deseymişim Başakşehir Şehir Hastanesine götürün, götürebilirlermiş ama orada da çok net 'Ağabey arabanla götür' dediler" diye konuştu.

