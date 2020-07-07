Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Levent Karaduman'ın kayıp dosyası cinayet dosyasına döndü!Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında sona gelindi. 7 yıl sonra Denizli'de ki esrarengiz olay aydınlandı! Levent Karaduman'ın cesedi su kuyusundan çıktı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

ATV CANLI YAYIN

Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya'nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi? Çarpıcı röportajlar, dikkat çekici açıklamalar az sonra Müge Anlı'da!