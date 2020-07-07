Survivor 2020 her akşam ilgiyle izleniyor. Her yarışmacı canla başla mücadele verip zorlu parkuru geçmeye çalıştı. Bireysel dokunulmazlığı almak için ellerinden gelenin fazlasını yapan yarışmacılardan üçüncü dokunulmazlığı elde eden hangi yarışmacı oldu? Başarılı olan kişi ada konseyinde kimin ismini verdi? Survivor üçüncü eleme adayı dün akşamki oyun sayesinde belli oldu. Peki bu haftaki Survivor eleme adayları kimler oldu? Bir kişi finale az bir zaman kala adaya veda etmek zorunda kalacak