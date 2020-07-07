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    • Magazin
    • 07.07.2020 09:39
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    • 07.07.2020 09:39
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    TV8’in akşam kuşağında yayınlanan Survivor 2020 finaline az bir zaman kaldı ve hem yarışmacılar hem de izleyiciler için heyecan daha da arttı. En önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlığın bu haftaki son mücadelesi yaşandı ve tek bir kazanan oldu. Adadan gitmesi yönünde bir isim verme şansını yakaladı. Peki ? ? Bu akşamki ada konseyinde en düşük SMS’i alan hayallerine veda edecek.

    Survivor üçüncü bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

    Survivor 2020 her akşam ilgiyle izleniyor. Her yarışmacı canla başla mücadele verip zorlu parkuru geçmeye çalıştı. Bireysel dokunulmazlığı almak için ellerinden gelenin fazlasını yapan yarışmacılardan üçüncü dokunulmazlığı elde eden hangi yarışmacı oldu? Başarılı olan kişi ada konseyinde kimin ismini verdi? Survivor üçüncü eleme adayı dün akşamki oyun sayesinde belli oldu. Peki bu haftaki Survivor eleme adayları kimler oldu? Bir kişi finale az bir zaman kala adaya veda etmek zorunda kalacak

    6 TEMMUZ SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı SERCAN oldu. Sercan'ın gösterdiği eleme adayı ise YASİN oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı.

    SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

    KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF

    MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
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