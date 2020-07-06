Adli Tıp Uzmanı, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayını değerlendirdi! "Ozan Güven’in başı büyük dertte"
Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği geceye dair ifadeler ve fotoğraflara her geçen gün yenisi ekleniyor. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, yaşananları değerlendirdi. İfadeler ve fotoğraflar üzerinden darp olayını değerlendiren Alkan, 'Her iki tarafta "Darp edildim" diyorsa, hukuk nasıl bir tavır izliyor?' sorusunu yanıtladı. İşte Ozan Güven'in başının büyük dertte olduğunu ifade eden Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan'ın değerlendirmesi...
Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları sürüyor. 23 Haziran gecesi yaşanan darp olayının ardından, o geceye dair ifadeler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Deniz Bulutsuz'un fotoğrafları yaşanan vahşeti gözler önüne sererken Ozan Güven "Asıl ben darbedildim" açıklamasını yaptı. Hürriyet'ten Fulya Soybaş, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ile ifadeler ve fotoğraflar üzerinden değerlendirerek 'Her iki tarafta "Darp edildim" diyorsa, hukuk nasıl bir tavır izliyor?' sorusunu yanıtladı. İşte Alkan'ın anlattıkları…
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ile önce ifadelerden başlıyoruz.
Ozan Güven'in ifadesi: "Ayrılmak istediğimi söyleyince 'Eğer ayrılırsan seni rezil ederim' dedi. Tartışma ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komodinin üzerinde duran abajur yere düştü. Çekiştirirken de Deniz'in çenesine çarptı. Bana 'Seni Türkiye'ye rezil edeceğim, kadın döven adam diye söyleyeceğim' dedi ve vurmaya başladı. Ellerini tuttum, yüzümden yaralandım."
Cevap: Mümkün mü? Mümkün. Mantıklı mı? Mantıklı.
Deniz Bulutsuz'un ifadesi: Ozan alkol aldığında fütursuz, ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırdı, üzerime oturarak sert bir tokat attı. Bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dedi."
Cevap: Bu senaryo bir 'tık' daha mantıklı. Konunun kültürel bir kodu var. 'Eski erkek arkadaş' mevzu olursa, Türkiye'de erkeğin bulunduğu konumdan bağımsız, benzer örneklerin yaşanmışlığı çoktur.
'O MOR GÖZÜ NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ'
Bu kez sırada hem Ozan Güven'in hem de Deniz Bulutsuz'un 'darp' fotoğrafları var.
FOTO 1: Bulutsuz'un sol gözüne kan oturmuş. Morarmış. Kollarında morluklar var. Çenesi ise kesik.
FOTO 2: Güven'in kollarında tırnak izleri ve yüzünde bazı morluklar ile yine tırnak izleri mevcut.
Prof. Dr. Nevzat Alkan şöyle diyor: "'Kadın her koşulda haklıdır' diye bir durum yok, ortada iftira da olabilir. Ama hukuk konuya 'daha ziyade' kadın haklı diye bakar. Herkesin atladığı bir şey daha var. Deniz Bulutsuz'un Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı bir rapor var. Ne diyor rapor? Sol göz tamamen hasarlı. Karşı tarafta ne var? Boğuşmaya bağlı birkaç tırnak izi ve bazı morluklar. Kadın, hâkime 'Beni neredeyse öldürecekti, kendimi korudum' derse hâkim buna inanır ve ikna olur. Daha detay vereyim. Kadının boyu 1.60-65 civarı ve 50 kilo kadar. Güven ise 80 kilo-1.80 boylarında gibi. Bu durumda kadının erkeğe fiziksel şiddet uygulama olasılığı çok daha azdır."