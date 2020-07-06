2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan ve kısa sürede milyonlarca izleyicinin heyecanla takip ettiği Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosu, müzikleri ve karakterleriyle son dönemlerin en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Diziye onlarca ünlü isim dahil oldu ve canlardırdığı karakterle izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Vadi'ye damgasını vuran, çok konuşulan ve sevilen karakterleri sizin için derledik. İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri...
POLAT ALEMDAR
Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.
SÜLEYMAN ÇAKIR
Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir. Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği 3 mafya babasını öldürerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş, ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması nedeniyle hapse girmiş, bunu fırsat bilen Konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri Çakır'a yıkmaya çalışmıştır.
Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş Konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve Kılıç aracılığıyla Tombalacı Mehmet'le sulh yapan Çakır, Konsey'e ve Baron'a gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak, sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kızkardeşinin katili olarak gördüğü Tombalacı'yı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır. İstanbul Sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Çünkü erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır.
Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e sefir olması için Süleyman Çakırı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından 43. bölümde pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. 45. bölümde hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve öldüğü ilan edilmiştir.
ABDÜLHEY ÇOBAN
Gerçek adı Zülfü Yüksel'dir. İstihbarattaki kod adı Akrep'tir. KGT'nin iki numarasıdır. Elâzığlıdır. Çocukluktan devlet tarafından yetiştirilmiş ve Kuzey Irak'taki Omar Aşireti'nin içine yerleştirilmiştir. Daha sonra Aslan Akbey tarafından İstanbul'a çağrılmış ve Polat Alemdar'ın yanına, onu koruması için yerleştirilmiştir. Kurtlar Vadisi Operasyonu bitince Polat Alemdar'ın sol kolu olarak yanında kalmıştır. Pusu'da İskender Büyük tarafından hipnotize edilmiş, bir süre onun için çalışmıştır. Daha sonra kurtulmuş ve Doktor Gaye Abdülhey'i tedavi etmiştir. Devlet işlerinden çekilince Abdülhey Gaye ile evlenmiştir. 229. bölümde Mr. Key tarafından Polat Alemdar'ın ofisine yapılan bombalı saldırıda ölmüştür.
MEMATİ BAŞ
Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte Altı Baba'yı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.
Cemal, Yaşar Katırcı'dan aldığı parayla Memati suikastini yapması için yardımcısı Yıldırım'a talimat verir. Eski bir itirafçı olan ve örgüte de çalışan Yıldırım ise Rızaya bu suikastı yapması için emir verir. Suikastın ilk planı hem Memati hem Polatın öldürülmesiydi fakat sonradan devreye giren ihtiyarlar heyeti üyesi Sencer bey tarafından Faruk beyin yanına yerleştirilen Semih bu planı Sencer beyin talimatıyla değiştirir. İhtiyarlar heyetinin eski başkanı tarafından Mete Aymar'ın yanına yerleştirilen Erkan, Semihten aldığı direktifle Yıldırım'dan sadece Mematiyi öldürmesini ister ve Rıza da Memati'yi kendi düğününde öldürür.
LAZ ZİYA
Kurtlar Konseyinde soğuk tavırlı bir karakter olan Ziya Yılmaz, Süleyman Çakır'ın kayınpederidir. Konseyde Mehmet Karahanlı'dan sonra en potansiyel liderdir. Konseyin en büyük gelir kaynağı olan silah ticaretini yürütmektedir. Ticaret gemileri vardır: Armatördür. Konseyde en sevdiği kişi Hüsrev Ağa'dır. Adından anlaşılacağı gibi Laz'dır ve koyu bir Karadenizlidir. Oy Asiye türküsünü çok sevdiğinden dizide sürekli bu türküyü dinlemektedir. Testere Necmi ile büyük bir husumeti vardır.
Polat Alemdar'la tanışmış ve damadı gibi sevmiştir. Nesrin aracılığıyla adamlarına haber göndererek Nizamettin'i öldürtmek istemesi üzerine Nizamettin Güvenç tarafından hapiste şişletilmiştir. Laz Ziya yere düşmeden Abidin şişleyen adamı şişlemiştir. Tuncay'ın kollarına yığılan Laz Ziya, birkaç saniye sonra ölür. Laz Ziya öldükten sonra Kurtlar Konseyi bütün gücünü yitirmiş ve yıkılmıştır.
SEYFO DAYI
Âlemde Seyfo Dayı olarak da bilinen Seyfullah Yördem, emektar kabadayı Duran Şatıroğlu'nun en sadık adamıydı. Duran Emmi bazen ona "Güllü" diye hitap ederdi. Duran Emmi'nin ölümü üzerine, onun yeğeni olarak bildiği ve gerçek kimliğini hiçbir zaman öğrenmediği Polat Alemdar'ın en sadık dostu olmuştur. Güllü Erhan'ın öz dayısıdır. Ispartalıdır. Hiçbir zaman evlenmemiş ve kadınlarla arasını hep soğuk tutmuştur. Polat Alemdar, Süleyman Çakır ve Memati Baş Seyfo Dayı'nın kadınlara olan soğukluğunu hep kendi aralarında alay konusu etmişlerdir.
Seyfo Dayı başına ne zaman kötü bir olay gelse veya ne zaman yeğenleri tarafından "şişirilse" maden suyu içer. Bu da onun sık sık maden suyu içen bir kişi olarak lanse etmiştir. Polat Alemdar'ın peşinde olan Pala ve adamları tarafından bir pusu sonucunda yakın mesafeden iki kurşunla öldürülmüştür.
MEHMET KARAHANLI
Kurtlar Konseyi'nin baronudur ve mafyanın en tepesindeki kişidir. Büyük Orta Doğu'nun en büyük baronudur. Mehmet Karahanlı'nın tek zaafı, henüz çocukken kaçırılan oğlu Yakup Efe Karahanlı'dır. Hayattaki tek başarısızlığı, oğlunu bulamayışıdır.
3 Mart 2005'te Sultanahmet'teki Mabet'te arkasından kılıç saplanmak suretiyle öldürülmüştür. Onun ölümü dünyada yeni bir sayfa açmıştır.
HÜSREV AĞA
Hüsrev Bekiroğlu, Laz Ziya ile beraber Kurtlar Konseyinin gelenekçi kanadını oluşturur. Asıl para kaynağı uyuşturucu üretimi olan Hüsrev Ağa, eroini demode gören ve ekstazi işine geçmesini isteyen konseyin baronu Mehmet Karahanlı ve konseyin ilerici kanadı ile sürekli çekişme halinde kalmış, çok sevdiği kızı Nazlı'nın ölümünden sonra Kurtlar Konseyinden ayrılıp Rus Konseyine yakınlaşmak istemişse de bu kararı nedeniyle baronun sağ kolu olan Kılıç tarafından arkasından kılıç saplanarak öldürülmüştür.
TESTERE NECMİ
Kurtlar Konseyi içinde Kılıç'la beraber Baron Mehmet Karahanlı'nın en yakınındaki iki kişiden biri olmuştur. Kurtlar Konseyi'nin infaz kanadının lideridir. Mehmet Karahanlı'nın sol koludur. Çocukluk yıllarında, ustasıyla annesini yatakta yakalayıp ikisini de testereyle öldürdüğünden dolayı Testere namını almıştır.
Uyuşturucu sehemindeki başarısızlığından dolayı Mehmet Karahanlı tarafından kalemi kırıldıktan sonra her yerde aranmaya başlamıştır. En sonunda Polat Alemdar tarafından yakalanarak KGT'nin patronu Aslan Akbey'e teslim edilmiştir. Sorgusundan önce Aslan Akbey ölünce bulunduğu evdeki bomba patlamış, Testere Necmi ölmüştür. O öldükten sonra Kurtlar Konseyi gittikçe zayıflamaya başlamıştır.
ABUZER KÖMÜRCÜ
Erdal'ın babası olup Hüsrev Ağa'nın uyuşturucu üreticisidir. Erdal'ın kötü bir adam olmasında onun çok büyük payı vardır. Karısını döverek öldürmüştür. Oğlu Erdal'ı da uyuşturucu üretmeye alıştırmıştır. Oğlunun Hüsrev Ağa'nın kızı Nazlı'yı sevdiğini öğrenmiştir. Bir gün Nazlı ile Erdal'ı konuşurken görüp, onu Nazlı'nın önünde döverek oğlunu rezil etmiştir. Oğlu Erdal'da ona olan korkusunu yenmiştir ve ona olan öfkesini de göz önünde bulundurarak Abuzer'i 40. bölümde zehirli iğne yaparak öldürmüştür.
ERDAL KÖMÜRCÜ
Erdal Kömürcü Tuncay Kantarcı'nın yanında çalışan, ağırlıklı olarak sağlık sektörüne yönelik ithalat-ihracat işleriyle uğraşan bir iş adamıdır.
Daha sonra yaptıklarından ötürü babasının yanına gitmiştir. Erdal, çocukluğundan beri şiddet gördüğü için nefret ettiği ve pisliği yüzünden iğrendiği, ancak çok da korktuğu babasını, nefreti korkusunu yenince öldürmüş, şizofrenik karakteri sayesinde kötü yüzünü göstermediği Hüsrev Ağa'nın kızı Nazlı Bekiroğlu'nu uyuşturucuya alıştırmıştır.
Erdal, Tuncay Kantarcı'nın yanına giderek "başına gelen her şeyin Tuncay'ın yüzünden olduğunu" söylemiş, onu silahla tehdit etmiş, sonra da "Hüsrev Ağa'nın kızıyla birbirlerini sevdiklerini ve onu istemeye gideceklerini" söylemiş, istemeye giderken yanlarında bir kadın bulunmasının daha şık olacağını söyleyerek silah tehdidiyle Canan'ı çağırtmış, bu isteme olayına silah zoruyla Canan'ı da katmış, sonra da babasını da almak üzere babasının artık boş olan evine gitmişlerdir. Burada bir çeşit halüsinasyon olarak gördüğü babasıyla tartışan Erdal, yine bu halüsinasyon babası kendisini dövmeye başlayınca elindeki silahla babasını vurmuş, bu silah seslerini fırsat bilen Canan da kendi silahını çıkararak Erdal'ı öldürmüştür.
İSKENDER BÜYÜK
Emekli subay olan İskender Büyük, ismini tarihteki Büyük İskender'in metaforik bir kombinasyonundan alır. Ayrıca dizideki karakterin tarihsel Büyük İskender ile tip ve özellik bakımından pek çok noktada benzeştiği anlaşılmıştır. Kuzey Irak'ta operasyonlarda devlet adına sayısız eylemlere girişmiş bir devlet görevlisidir. Fakat, yasa dışı faaliyetler içinde olduğu gerekçesiyle ordudan atılır. Emeklilikten sonra da yasa dışı faaliyetlerini sürdürür. Etrafında çok büyük bir nüfuz alanı olduğundan rahat hareket imkânına sahiptir. Sevtap İlmen ile olan birlikteliğinden Funda İlmen adında bir kızı olur. Bu arada kendisine muhalif olan birçok insanı öldürtür. İskender, Polat Alemdar tarafından asılarak öldürülmüştür.