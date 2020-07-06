2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan ve kısa sürede milyonlarca izleyicinin heyecanla takip ettiği Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosu, müzikleri ve karakterleriyle son dönemlerin en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Diziye onlarca ünlü isim dahil oldu ve canlardırdığı karakterle izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Vadi'ye damgasını vuran, çok konuşulan ve sevilen karakterleri sizin için derledik. İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri...

POLAT ALEMDAR

Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.