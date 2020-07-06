Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı Atv ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da, Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen komik hikayeler ele alınıyor. Gençliğim Eyvah dizisi Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Cengiz Bozkurt (Arif Asmalı), Levent Ülgen (Zekeriya Bozoğlu), Günay Karacaoğlu (Hacer Asmalı), Ulviye Karaca (Nuriye Bozoğlu), Ekin Mert Daymaz (Ahmet Asmalı), Elif Doğan (Azra Bozoğlu), Burak Tozkoparan (Zola Asmalı), Erdem Kaynarca (Çavi Bozoğlu), Bahar Süer (Suzan Asmalı Bozoğlu), Kemal Uçar (Veysi Bozoğlu), Beyti Engin (Muhtar Metin), Ecem Atalay (Leyla Yıldız), İpek Çiçek (Ayşe Bozoğlu), Anıl Şahan Karataş (Felaket Necdet) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Gençliğim Eyvah dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak gelin bir bakalım...
GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR!
Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar.
Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur.