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Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'inin babası adeta 'Süper baba'

1990 Hollanda doğumlu olan Mert Ekin Daymaz şu sıralar atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah'ta Ahmet karakterine hayat veriyor. Sivaslı bir ailenin oğlu olan yakışıklı oyuncu Mert Ekin Daymaz, hayatlarımıza model olarak girmişti. Eliz Sakuçoğlu, Hande Erçel, Simay Barlas, Melisa Döngel gibi isimlerle sevgili olduğu haberleriyle zaman zaman gündeme gelen Mert Ekin Daymaz, fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not alıyor. Ancak gelin görün ki öyle biri var ki Mert Ekin Daymaz'ı cebinden çıkarıyor ve o isim Mert Ekin Daymaz'ın hiç uzağı olan bir isim değil. Mert Ekin Daymaz'ın babası değil oğlunu, tüm gençlere taş çıkartır desek yeridir. İşte Ekin Mert Daymaz'ın babası ve sizin için derlediğimiz ünlülerin spor fotoğrafları...

06.07.2020 11:39 - Son Güncelleme: 06.07.2020 11:39
Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'inin babası adeta 'Süper baba'

Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz düzgün fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not alıyor. Sosyal medyada 1,5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ekin Mert Daymaz'ın babasını görenler gözlerine inanamadı. Ekin Mert Daymaz'ın babasının kaslı vücudu gençlere taş çıkaran türden.

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Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'inin babası adeta 'Süper baba'

Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz babası ile olan fotoğrafına 'Teşekkürler BABA, sayende hep fit olmam gerektiği için!!' notunu düştü. Babası gibi kendi de spora oldukça düşkün olan 28 yaşındaki Ekin Mert Daymaz'ın daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara da beğeni yağmıştı. İşte Ekin Mert Daymaz'ın babası ve sizin için derlediğimiz ünlülerin babaları

Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'inin babası adeta 'Süper baba'

DANİLO ZANNA

İtalyan Şef'in babası Armando Zanna Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'inin babası adeta 'Süper baba'

BELÇİM BİLGİN VE BABASI

Abdurrahim Bilgin

Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'inin babası adeta 'Süper baba'

SILA VE BABASI

Şükrü Gençoğlu

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