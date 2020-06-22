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Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer Gençliğim Eyvah oyuncusuyla...

Hande Erçel'in Gençliğim Eyvah dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan yakışıklı isim ile bir dönem aşk yaşadığını öğrenenler şoke oldu. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen Hande Erçel'in, Murat Boz'un eski eşi Eliz Sakuçoğlu'nun da bir dönem birliktelik yaşadığı Ekin Mert Daymaz ile fotoğraflarını görenler şaşırdı.

22.06.2020 17:14 - Son Güncelleme: 22.06.2020 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





