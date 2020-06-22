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Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer Gençliğim Eyvah oyuncusuyla...

Hande Erçel'in Gençliğim Eyvah dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan yakışıklı isim ile bir dönem aşk yaşadığını öğrenenler şoke oldu. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen Hande Erçel'in, Murat Boz'un eski eşi Eliz Sakuçoğlu'nun da bir dönem birliktelik yaşadığı Ekin Mert Daymaz ile fotoğraflarını görenler şaşırdı.

22.06.2020 17:14 - Son Güncelleme: 22.06.2020 17:19
Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer Gençliğim Eyvah oyuncusuyla...

Hande Erçel'in bir dönem Gençliğim Eyvah dizisi oyuncusu Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşırdı. Erçel, Murat Dalkılıç ile evlilik yolunda ilerlerken, eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz, kariyerinde yükselişe geçti.

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Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer Gençliğim Eyvah oyuncusuyla...

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden Ekin Mert Daymaz... Yakışıklı oyuncu, şimdilerde Atv dizisi 'Gençliğim Eyvah'ta 'Ahmet' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer Gençliğim Eyvah oyuncusuyla...

Best Model'da aldığı dereceden sonra oyunculuk alanında hızlı bir yükselişe geçen Ekin Mert Daymaz ile Hande Erçel'in sevgili olduğu döneme ait fotoğrafları sosyal medya gündeminde yerini aldı.

Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer Gençliğim Eyvah oyuncusuyla...

O zamanlar Hande Erçel şimdiki halinden çok daha farklı...

Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer Gençliğim Eyvah oyuncusuyla...

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile aynı projede yer alan Hande Erçel'in, eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile bir dönem aşk yaşayan oyuncu Melisa Döngel ile birlikte yer aldığı öğrenilmişti.

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