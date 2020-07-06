Pek çok dizide rastladığımız Umut Oğuz eşiyle birlikte hastaneye gittiklerini fakat eşinin yüksek ateşi olduğu için hastaneye alınmadığını paylaştı. Video olarak yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktaran Umut Oğuz magazin gündeminde merak edildi ve yaşamı araştırılır oldu. Özel hastaneye alınmayan Umut Oğuz'un hayatının yanı sıra söylediklerini de haberimizde bulabilirsiniz.
"38 DERECE ATEŞLE BEKLETTİLER"
Umut Oğuz: 38 derece ateşi olmasına rağmen hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Hemen aldılar çoğu özel hastaneden daha iyi bir hizmet aldık. Ambulans bize Başakşehir Şehir Hastanesi'ne götüremeyiz dedi, ben de özel aracımla götürmek zorunda kaldım. Sağlık sigortası şirketleri böyle bir dönemde pandemiyi bahane edip işgüzarlık ediyor olabilir mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans bir hastaneyi hedef görerek çıkamıyor mu? Ben de Şehir Hastanelerine ön yargılıydım. Şuan özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir hizmetle bugün biz tedavi olduk. Oğuz '45 dakika ambulansta bekletmek nedir?, Eşimin durumu ağırlaşsaydı bunun hesabını kim verecekti ? diyerek serzenişte bulundu.
UMUT OĞUZ KİMDİR?
Umut Oğuz, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik okulundan mezun olduktan önce ve sonra 1994-1999 seneleri arasında çeşitli tatil bölgelerinde çeşitli otellerde çalıştı. Bu dönemde Fethiye'de bir tatil köyünde animasyon sahnelerinde ki başarılı performansı, Usta Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen ve Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edildi.
1999 yılından beri tiyatro sahnelerinde olan Umut Oğuz, tiyatrocu Ahmet Gülhan'ın teşvikiyle tiyatro sahnelerinde oldu.
2008 yılında "Emret Komutanım" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse,Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar ile beraber oynadı. 2008-2010 yılları arasında başrollerde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un oynadığı, Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterlerini canlandırdı.
Umut Oğuz, 2014 yılında "Figüran" adlı sinema filminde Ceyhun Fersoy,Serenay Aktaş, Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç, Mehtap Bayri,Yıldırım Öcek, Selma Hoşafçı, Veysel Diker, Ümit Yesin, İrfan Kangı ile birlikte rol aldı.
Umut Oğuz, 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Sera Tokdemir,Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan ile birlikte rol aldı. Özellikle komedi türündeki projeleriyle tanınan Umut Oğuz, 2008 yapımı Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterine hayat vermiş, bu diziyle ismini geniş kitlelere duyurmuştu.