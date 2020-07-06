Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda büyük final ödülü neydi?

Uzun zamandır devam eden TV8'in gündüz kuşağında yayınlanan jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyordu. İlk sezonun finali gerçekleşti ve Türkiye'nin büyük beden en şık kadını belli oldu. Peki Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda büyük final ödülü olarak ne verildi? Yeni sezon ise yeni yarışmacılarıyla bir hafta aradan sonra başlayacak.
DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?
Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü finali yapıldı. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Doya Doya Moda birincisi olan isim Betül Böçkün oldu. İkinci ise Sündüz Durmaz oldu.
161 puanla Su Baher 3. oldu.
144 puanla Hanzade Nuh 4. oldu.
DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?
Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.
Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.