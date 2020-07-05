5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? TV8'de her akşam yayınlanan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik'te yaşanan kıyasıya mücadele devam ediyor. Peki 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Son günlerde verdiği başarılı mücadeleyle dikkatleri üzerinde toplayan Sercan Yıldırım, dün akşam Cemal Can Canseven ile karşılaşmasında 5-1 skorla rakibine galip gelerek Survivor'da ilk dokunulmazlığın sahibi olmuştu Dün akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, eleme adayı olarak Berkan Karabulut'un adını söylemişti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SURVİVOR 2.ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can 2. eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın adını verdi
SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de yeni bölümde dokunulmazlık oyununda parkur denge çubukları üzerine kurulu idi. Bu şekilde engelleri aşan yarışmacılar, finalde ilk önce küpleri sıralı bir şekilde dizmesi gerekiyordu. Sonrasında ise çengele iki çubuğu başarılı bir şekilde atması gerekiyordu. Dokunulmazlık oyunu yarışmacıların parkurda hız mücadelesi ile başladı. Tek tek çıkılan bu tur sonrasında sıralama belli oldu. Cemal Can birinci olurken Yasin son sırada yer aldı.
İlk tur sıralama;
1. Cemal Can
2. Berkan
3. Barış
4. Sercan
5. Elif
6. Yasin
Sonraki turda Berkan – Sercan – Barış ve Elif – Yasin – Cemal Can şeklinde üç yarışmacı parkura çıktı. Bu turda elenen isimler Yasin ve Berkan oldu. Yarı finalde Cemal Can, Elif'i geçti. Onun finaldeki rakibi ise Sercan'ı yenen Barış oldu.
Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda finalin adı Cemal Can – Barış oldu. Beş olanın kazanacağı dokunulmazlık oyunu finali nefes kesti. İki yarışmacı da dokunulmazlığı kazanmak için inanılmaz bir performans gösterdi. Finalde Barış dengesini kaybedip düşmesi ile oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Fakat Barış iyi olduğunu, sadece yanlış bastığını söyledi ve oyuna devam etti. Finalde Barış'ı 5-1 yenen Cemal Can, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmış oldu.
4 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
4 Temmuz Cumartesi günü oynanan Survivor 2020 haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Önceki dokunulmazlık oyunlarından farklı olarak, adada 6 kişi kaldığından 3'er kişi aynı anda yarıştı. kazanan 2 kişi yarı finale yükseldi. Daha sonra yarı final kazananları final oyununda karşılaştılar ve dokunulmazlığı kazanan isim belirlendi. Dokunulmazlık finalinde Sercan ve Cemal Can karşılaştılar. 3 oyunu kazanan Sercan ilk dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
SERCAN NASIL SAKATLANDI?
Barış, Yasin ve Sercan ilk eşleşmede kıyasıya mücadele ettiler. İlk eşleşmede Yasin ve Sercan kazanarak yarı finale yükseldiler. Yarı final oyununda Sercan Yıldırım parkurda kafasını vurarak sakatlandı. Hemen acil müdahale edildi ve Sercan oyuna devam etti.
YASİN SERCAN'A BİLEREK Mİ YENİLDİ?
Yarı final karşılaşmasında Yasin ve Sercan arasındaki mücadelede Sercan oyun sırasında sakatlandı ve yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti. Ancak buraya kadar çok hırslı olan Yasin birden hızını azalttı ve resmen oyunu Sercan'a hediye etti izlenimi verdi.
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3'lü EŞLEŞMELER
Sercan – Yasin – Barış
Berkan- Cemal Can – Elif
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Cemal Can – Berkan
Yasin – Sercan
FİNAL EŞLEŞMESİ
Cemal Can – Sercan
4 TEMMUZ SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
4 Temmuz'da oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu zorlu bir parkurda gerçekleşti ve yarışmacılar son kısma geldiğinde resmen tükendiler. Final oyununa kadar yükselen iki isim Cemal Can ve Sercan oldu. Sercan final oyununu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Ayrıca konseyde eleme adayı olarak bir kişinin ismini verdi.