SURVİVOR 2.ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can 2. eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın adını verdi

SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de yeni bölümde dokunulmazlık oyununda parkur denge çubukları üzerine kurulu idi. Bu şekilde engelleri aşan yarışmacılar, finalde ilk önce küpleri sıralı bir şekilde dizmesi gerekiyordu. Sonrasında ise çengele iki çubuğu başarılı bir şekilde atması gerekiyordu. Dokunulmazlık oyunu yarışmacıların parkurda hız mücadelesi ile başladı. Tek tek çıkılan bu tur sonrasında sıralama belli oldu. Cemal Can birinci olurken Yasin son sırada yer aldı.

İlk tur sıralama;

1. Cemal Can

2. Berkan

3. Barış

4. Sercan

5. Elif

6. Yasin

Sonraki turda Berkan – Sercan – Barış ve Elif – Yasin – Cemal Can şeklinde üç yarışmacı parkura çıktı. Bu turda elenen isimler Yasin ve Berkan oldu. Yarı finalde Cemal Can, Elif'i geçti. Onun finaldeki rakibi ise Sercan'ı yenen Barış oldu.

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda finalin adı Cemal Can – Barış oldu. Beş olanın kazanacağı dokunulmazlık oyunu finali nefes kesti. İki yarışmacı da dokunulmazlığı kazanmak için inanılmaz bir performans gösterdi. Finalde Barış dengesini kaybedip düşmesi ile oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Fakat Barış iyi olduğunu, sadece yanlış bastığını söyledi ve oyuna devam etti. Finalde Barış'ı 5-1 yenen Cemal Can, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmış oldu.