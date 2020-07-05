Evrim Keklik'ten şoke eden Survivor açıklaması! 'Parayla değil, sırayla...'

'NİSA SİZLERİN GÖRMEDİĞİ HİÇBİR ŞEY YAŞAMADI'

Nisa konusuna açıklık getiren Evrim, "Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde attığı tweet nedeniyle gündeme gelen ve bu sözleri Nisa için söylediği düşünülen Evrim, gerçeğin öyle olmadığını dile getirdi.

