Evrim Keklik'ten şoke eden Survivor açıklaması! 'Parayla değil, sırayla...'
Evrim Keklik, Survivor Panorama programına katıldı. Önceki akşam yayınlanan programda, yarışma boyunca yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Evrim, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Nisa ile arasının çok kötü olmadığını söyleyen Keklik, 'Nisa Survivor'da sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı' dedi. İşte Survivor Evrim'in Nisa Bölükbaşı açıklaması...
Survivor'a bu yıl damga vuran kadın yarışmacılardan biri olan Evrim Keklik, dün 'Survivor Panorama' programına katıldı. Yarışma boyunca tartışmalarıyla gündem olan Evrim, Nisa ile ilgili söylediği sözlerle şaşırttı. Aralarının sanıldığı kadar kötü olmadığını söyleyen Evrim, Nisa hakkında bakın neler söyledi...
Survivor'ı, ada yaşantısını çok sevdiğini söyleyen Evrim," Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor" dedi.
Yarışmaya kötü başladığını söyleyen Keklik, "Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım" diye konuştu.
'NİSA SİZLERİN GÖRMEDİĞİ HİÇBİR ŞEY YAŞAMADI'
Nisa konusuna açıklık getiren Evrim, "Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde attığı tweet nedeniyle gündeme gelen ve bu sözleri Nisa için söylediği düşünülen Evrim, gerçeğin öyle olmadığını dile getirdi.