Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den kahreden haber geldi. Jandarma Özel Harekat, AFAD ve AKUT ekipleri zorlu arama şartları aralıksız bir şekilde devam etti. 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkranur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına dün saat 06.00'dan itibaren devam edildi. Yürütülen aramalarda Jandarma timleri şüphelenilen alanı karadan, drone ile ise de havadan bahçeler taradı. Yaklaşık 170 kişilik ekip ve kadavra köpekleri iz sürdü. Vatandaşın da kendi imkanlarıyla destek verdiği arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN

7 YAŞINDAKİ İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi 68 saat sonra evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Acı olay Türkiye'yi yasa boğdu. İkranur'un yakınları onu aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ekibi de olayı araştırmak için Giresun'daydı. Köylüler, Cumartesi günü çocuk sesi duyduklarını açıkladı. İkranur'un annesi canlı yayına telefonla bağlanarak ve "şüphelendiğim hiç kimse yok, şüphelendiğim kişinin ismini jandarmaya verdim" demişti.

İKRANUR'UN ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI!

Küçük kızın ön otopsisinde herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadığı ve küçük kızın boğulma sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Küçük kızın üzerindeki kıyafetlerde herhangi bir yırtılma görülmezken, dere kenarında sürükleme izine de rastlanmadı. Ancak debisi çok düşük olan derede İkranur'un boğulma ihtimalinin düşük olması cinayet şüphesini de akıllara getirdi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...