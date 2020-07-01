Osman Bey ve alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesi'ni fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı. Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanını bekliyor. Ayrıca izleyiciler Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey ve sadık alplerinden Turgut Alp'in geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.