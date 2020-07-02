'OTİZMLİ OLDUĞU İÇİN TEK BAŞINA GEZEMEZ''

Otizmli olduğu için yerinde durmuyor. O yüzden dün akşamdan şimdiye kadar bulamadık. Hep annemlerin yanında olurdu. Otizmli olduğu için tek başına gezemez. Zaten, 10 yaşında bir çocuk tek başına gezemez. Şimdi ne olduğu belli değil."