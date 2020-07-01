Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'nin ölüm nedeni hakkında korkunç iddia! 'Çocuk çığlığı duydum' demişti...
Müge Anlı son dakika İkranur Tirsi bilgisini Atv canlı yayınında aktardı. Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölüm nedeni hakkında halalardan ve köy halkından gelen iddialar tüyler ürpertti! İşte Türkiye'nin gündemine oturan ve Müge Anlı'nın da yakından takip ettiği 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölüm nedenine dair gelen son dakika bilgileri...
7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin kaybı Türkiye gündemini sarsmış, milyonlar, küçük kızdan gelecek güzel habere kilitlenmişti. Müge Anlı, canlı yayında kötü haberi paylaştı. Önceki gün öğlen saatlerinde gelen haberi Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklayan tecrübeli sunucu, İkranur Tirsi'nin ölüm nedeni hakkındaki şüphelerin üzerinde durdu. İşte 1 Temmuz Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika İkranur Tirsi gelişmeleri...
Ancak Müge Anlı canlı yayınında konuya ilişkin son dakika detaylar yakından incelenirken pek çok iddia da ortaya atıldı. 7 yaşındaki bir çocuğun dereye yani öldüğü yere kadar tek başına yürüyemeceği, annesinin düşmanlarının intikam amaçlı yaptığı, pedofili iddiası, köyden tanıdık birilerinin öldürdüğü gibi pek çok detayın üzerinde durulurken küçük kızın ölümüne ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediliyor.
İKRANUR TİRSİ'NİN ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA KORKUNÇ İDDİALAR!
İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.