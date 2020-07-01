Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'nin ölüm nedeni hakkında korkunç iddia! 'Çocuk çığlığı duydum' demişti...

Ancak Müge Anlı canlı yayınında konuya ilişkin son dakika detaylar yakından incelenirken pek çok iddia da ortaya atıldı. 7 yaşındaki bir çocuğun dereye yani öldüğü yere kadar tek başına yürüyemeceği, annesinin düşmanlarının intikam amaçlı yaptığı, pedofili iddiası, köyden tanıdık birilerinin öldürdüğü gibi pek çok detayın üzerinde durulurken küçük kızın ölümüne ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediliyor.