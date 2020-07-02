Ekranların sevilen yüzü Esra Dermancıoğlu büründüğü rollerle başarılı oyunculuğunu ortaya koyuyor. Fatmagül'ün Suçu Ne? Dizisinde "Mukaddes" rolü ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu'nun hayatı hakkındaki bilgiler de merak edilerek gündemde çok fazla araştırılıyor. Peki Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Merak edilenleri derledik.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Cümbüşü icat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan Dermancıoğlu, sanat tarihi mezunu.
Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda eğitim alan Dermancıoğlu, yurt dışında katıldığı workshoplardan sonra Laçin Ceylan'dan ders aldı. Daha sonra ise Derya Alabora'nın konservatuvardaki derslerine katıldı.
Gaye Sökmen ajansına bağlı olarak çalışan Dermancıoğlu'nun oyunculuk hayatına başlaması ise tesadüf eseri oldu.
Doğum günü partisinde davetlilerden Gülse Birsel'in teklifiyle "Avrupa Yakası"nın 6'ncı sezonunun 163'üncü bölümünde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.
Ardından Demet Akbağ'ın "Sen Harikasın" dizisinde konuk oyunculuk yaptı.
Daha sonra çekimleri sadece bir gün süren uzun metraj komedi filmi olan "Moral Bozukluğu ve 31"de rol aldı.
Dermancıoğlu asıl çıkışını ise "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki Mukaddes karakteri ile yaptı.
Oyuncu Atv'de yayınlanan "Doksanlar" dizisinde rol aldı. Şimdi ise ATV'nin izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterini canlandırıyor.
Eski eşinden oyuncu olmasına karşı çıktığı için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı var.