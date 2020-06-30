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    • 30.06.2020 10:32
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    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Instagram'dan duyurdu

    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hakkında çıkan haberlere ünlü isimden açıklama geldi. Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklamada bulunan Cüneyt Arkın, iyi olduğunu ifade etti. Cüneyt Arkın kaç yaşında? İşte Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...

    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl?

    Cüneyt Arkın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialar üzerine açıklama yapan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti. İşte Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...

    "HER ŞEY GAYET İYİ"

    Usta sanatçı, "Mesaj ve yorumlarda çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim. Bazı sosyal medya hesaplarında 'sağlık durumu' başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Her şey gayet iyi herhangi bir sorun sıkıntı yok" dedi.

    Haberler Magazin Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Instagram'dan duyurdu
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