Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi

Aslen İranlı olup evli, 2 kız çocuğu sahibi olan Stella Sadigh, Cüneyt Arkın ile İran'da tanışmış ve ondan çok hoşlandı. İran'da başlayan aşk macerası, Cüneyt Arkın'ın İstanbul'a dönmesiyle gözden ırak, Şile'de devam etti.