Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devame derken, ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getire Cüneyt Arkın'ın Stella Sadigh adında bir kadınla hikayesi ortaya çıktı. İşte Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze alan evli ve milyoner kadın: Stella Sadigh...
16.06.2020 16:18
- Son Güncelleme: 16.06.2020 16:25
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