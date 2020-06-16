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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devame derken, ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getire Cüneyt Arkın'ın Stella Sadigh adında bir kadınla hikayesi ortaya çıktı. İşte Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze alan evli ve milyoner kadın: Stella Sadigh...

16.06.2020 16:18 - Son Güncelleme: 16.06.2020 16:25
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi

Cüneyt Arkın için hayatına son vermeye kalkan İngiliz filmcinin sekreteri aslında İranlı evli ve milyoner bir kadınmış. Filmleri aratmayan hikaye şöyle...

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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi

İstanbul'a gelerek Cüneyt Arkın'a çevireceği filmdeki rolüne karşılık bir milyon vereceğini açıklayan David Pelham ile sekreteri Stella Sadigh'in hareketlerindeki esrar nihayet çözüldü. Ortaya büyük bir aşk macerası ve skandal ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi

Cüneyt Arkın'la Tahran'da tanışan MGM film şirketinin ortağı olan Stella Sadigh, prodüktör David Pelhaam'ı bizzat İstanbul'a davet edip O'nun sekreteri gibi görünmüş, sevdiği adama sahip olabilmek için bir milyon lirayı gözden çıkarmıştı.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi

Aslen İranlı olup evli, 2 kız çocuğu sahibi olan Stella Sadigh, Cüneyt Arkın ile İran'da tanışmış ve ondan çok hoşlandı. İran'da başlayan aşk macerası, Cüneyt Arkın'ın İstanbul'a dönmesiyle gözden ırak, Şile'de devam etti.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın uğruna ölümü göze almıştı... İşte evli ve milyoner kadının şoke eden hikayesi

Sevdiği erkeği dünyanın en ünlü aktörlerinden biri yapmak isteyen milyoner Stella, Cüneyt Arkın uğruna tüm servetini harcamayı gözden çıkarmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi, Stella Sadigh'in eşinden boşanıp Cüneyt Arkın'la evlenmek istemesiyle bozuldu ve ayrıldılar.

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