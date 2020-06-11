Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...
Cüneyt Arkın, Yeşilçam oyuncuları ile anılarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'ı oldukça aktif kullanan 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, bu kez de Münir Özkul ile anısını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray ile rol aldığı filmdeki anılarından bahseden Cüneyt Arkın, şimdi de Yeşilçam efsanesi Münir Özkul ile yer aldığı bir fotoğrafına paylaştığı yazı ile dikkat çekti.
"Filmde ben yoksul bir gençtim. Gönül Yazar zengin bir kızı oynuyordu. Kırmızı, spor, üstü açık bir arabası vardı. Film çekimleri dışında beni yanına oturtur, gezerdik. Sinema oyunculuğuna yeni başlamıştım. Aldığım üç beş kuruşla, borçlarımı kapattığımdan, aslında filmde olduğum gibi hayatta da yoksuldum. Genç, güzel, şöhretli bir kadın yanımda kırmızı spor araba altımda bir hayali yaşıyordum. Tahta kulübenin önünde Gönül Yazar'la bir sahnemiz vardı.
O, an aylarca süren bostan bekçiliğinde yaşadığım korkunç, yalnızlık, dost köpeklerim, vefalı sıpam, asla genç kızlıklarını yaşayamayan ablalarım, elleri nasırlı anam, kamburu çıkmış babam. Açlıklarımız, toprağı kazıp çıkardığımız acı köklerle karnımızı doyurmaya çalışmalarımız, cehalet, yoksulluk, çaresizlik, açlık işte bunları tek tek yaşayarak konuşmaya başladım.