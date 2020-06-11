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Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

Cüneyt Arkın, Yeşilçam oyuncuları ile anılarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'ı oldukça aktif kullanan 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, bu kez de Münir Özkul ile anısını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray ile rol aldığı filmdeki anılarından bahseden Cüneyt Arkın, şimdi de Yeşilçam efsanesi Münir Özkul ile yer aldığı bir fotoğrafına paylaştığı yazı ile dikkat çekti.

11.06.2020 12:26 - Son Güncelleme: 11.06.2020 12:33
Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın, set anılarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, Münir Özkul ile bir karesini paylaşıp duygusal satırlar yazdı.

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Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

"Filmde ben yoksul bir gençtim. Gönül Yazar zengin bir kızı oynuyordu. Kırmızı, spor, üstü açık bir arabası vardı. Film çekimleri dışında beni yanına oturtur, gezerdik. Sinema oyunculuğuna yeni başlamıştım. Aldığım üç beş kuruşla, borçlarımı kapattığımdan, aslında filmde olduğum gibi hayatta da yoksuldum. Genç, güzel, şöhretli bir kadın yanımda kırmızı spor araba altımda bir hayali yaşıyordum. Tahta kulübenin önünde Gönül Yazar'la bir sahnemiz vardı.

Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

'YARALI YÜREĞİMİ SONUNA KADAR AÇTIM'

Münir ve Tanju da dert ortaklarımızdı. Sahne, Gönül Yazar'ın ısrarlı sorunlarıyla başlıyordu. Ben az konuşan, asla kendini açık etmeyen bir kişiliktim. Ama bir yerde Gönül Yazar öylesine can evimden vuruyordu ki, ister istemez yaralı yüreğimi sonuna kadar açtım.

Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

O, an aylarca süren bostan bekçiliğinde yaşadığım korkunç, yalnızlık, dost köpeklerim, vefalı sıpam, asla genç kızlıklarını yaşayamayan ablalarım, elleri nasırlı anam, kamburu çıkmış babam. Açlıklarımız, toprağı kazıp çıkardığımız acı köklerle karnımızı doyurmaya çalışmalarımız, cehalet, yoksulluk, çaresizlik, açlık işte bunları tek tek yaşayarak konuşmaya başladım.

Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

Senaryodan çıkmış artık düpedüz kendimi anlatıyordum. Çıt yoktu. Set etkilenmişti. Gözyaşlarımı silip sustum. Kamera da sustu. Münir Özkul bir garip kalktı, içeri girdi. Onu takip ettim. Pencere kıyısına oturmuştu. Yüzünde deniz vardı. Ağlıyordu. Yanına oturdum. Elini tuttum.

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