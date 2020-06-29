Sinop'taki akılalmaz yangın! Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Sinop'taki kuşkulu yangınla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur'a ne oldu? Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri katıldı. 150 kişilik ekip 75 hektarlık alanda arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri ile termal kameralar kullanıldı. İkranur'un kaybında 3. güne girerken son gelişmeler neler?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 29 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları sürüyor. Köye gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 100 kişilik uzman ekip kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. Aramalarda drone ve bir arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.

PEMBE AYAKKABILARI VARDI

Kendisinin ilçede olduğu sırada kızının kaybolduğunu söyleyen Nazlı Tirsi, "Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana 'yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor' dediler. Sonra amcasına sordum `ben eve yolladım´ dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin" dedi.

VALİLİK: ARAMALAR SÜRÜYOR

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldığının belirtildiği açıklama şöyle:

* Kayıp çocuğu aramak için; 6 Asayiş Timi (1 köpek unsuru ile), 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla birlikte sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edilmiş ancak netice alınamamıştır.

* Havanın aydınlanması ile birlikte olay mahalline; 2 Jandarma Komando timi, 6 Asayiş timi (1 drone ve 1 köpek unsuru) takviye edilerek arama faaliyetlerine devam edilmektedir.