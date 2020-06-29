Geçtiğimiz haftalarda Survivor Sercan'ın bireysel dokunulmazlığı alarak Nisa'nın ismini elenmesi yönünde söylemesi ortalığı karıştırmıştı. Daha önce duygularını açtığı ve karşılığını bulamadığı için kendini söylediğinden bahseden Nisa bunu intikam olarak değerlenmişti. Bu olay sonrasında Survivor Nisa Sercan arasında sular durulmuyor ve gerginlikler eksik olmuyor. Acun Ilıcalı Survivor Nisa Serca olayı ile ilgili ilk ve son kez konuşacağını vurgulayarak ses kaydı gelişmesinden bahsetti. Ekiplerinden bu konuyu araştırmasını isteyen Ilıcalı, her şeyin açıklığa kavuştuğu bir delil bulduklarını söyledi.
"O DÖNEME AİT BİR SES KAYDINA ULAŞTIK"
Acun Ilıcalı: "Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."
"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."
"Bunun için sadece bir gün rica ediyorum. Yarın bu konu ile ilgili tek bir açıklama yapacağım. Yarın bu konuyla ilgili ilk kez ve son kez bir açıklama yapacağım ve konuyu bir şekilde kapatmış olacağız."
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
SERCAN YILDIRIM ESKİ SEVGİLİLERİ
Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile konuşması sonrası Sercan Yıldırım'ın eski ilişkilerini de gündeme geldi. İşte Yıldırım'ın ünlülerle dolu aşk listesi…
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar'la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı.
Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşadı.
Bu sıralarda Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Ece Erken de bir dönem Sercan Yıldırım ile birlikte olmuştu.