LEZZET DÜŞKÜNLERİ HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ? (27 HAZİRAN)



Yarışmanın haftanın finalinde kazanan ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım Gökhan Şef ile yardımcısı Burhan oldu. Böylece haftanın finalinde kazanan takım Gökhan şef ile yardımcısı Burhan olarak şef Gabriele Sponza tarafından açıklandı.



Finalde elemeye kalan Selen Şef ve yardımcısı Gizem ile Berna Şef ve yardımcısı Gizem rakipleri tarafından puanlandı. Elenmesi yönünde rakipleri tarafından 5 puan alarak yarışmaya veda eden, elenen Selen Şef ve yardımcısı Gizem oldu.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?



Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?



Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz

24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.

24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.