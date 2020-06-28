ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta büyük hesaplaşmalar yaşandı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Peki Kuruluş Osman yeni 28. bölüm fragmanı yayında mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ!
Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti. Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.
Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu. Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.
Osman Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Osman Bey, Sofia'yı alt edebilecek mi? Kulucahisar Kalesi, Türklerin eline geçecek mi?
KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
"Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!"
Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.
Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
ABDURRAHMAN ALP KOLUNU YİTİRDİ, GAZİ OLDU
Sofia tarafından ağır biçimde yaralandıktan sonra Osman Bey ve diğerleri tarafından baygın halde bulunan Abdurrahman Gazi'nin yaraları derhal hekimler tarafından sarıldı ancak, hayatını kurtarmak için yaralı kolunun kesilmesi icap ettiği ortaya çıktı.
Bir süre dinlenerek operasyon için güç toplayan Abdurrahman Alp, başında bekleyen Osman, Gündüz, Bamsı ve Dündar beylerle helalleşti. "Kayı beylerinin yaveri Abdurrahman Gazi Allah yolunda bir kolunu verir de gözü bile kıpırdamaz" diyen Abdurrahman Gazi'ye, Osman Bey'in cevabı "Biz senin cenk destanlarınla büyüdük. Dayanasın Abdurrahman Gazi" oldu.
Abdurrahman Gazi, kolunu kaybettikten sonra yaşama tutunabilecek mi? Osman Bey, Abdurrahman Gazi'yi yaralayan Sofia'dan nasıl intikam alacak? Sofia'nın ölüm timi Osman Bey ve alplerine nasıl bir tuzak hazırlayacak?
OSMAN BEY, MOĞOL KOMUTANI SUBUTAY'IN CEZASINI KESTİ
Bizans kuvvetleri ile ittfak ederek Kayı Obası'na baskın düzenleyen Subutay, Osman Bey'le mücadelesini kaybetti ve tüm güçleri dağıldı.
Osman Bey'e, Geyhatu'nun kendisi için geleceğini söyleyen ve "Bizim korkumuzdan bu diyarlara kadar kaçtınız.. Ne değişti! Yine geldik, yine bulduk sizi… Akıbetiniz bizim elimizden ölümdür. Acı bir ölüm" diyen Subutay, "Biz bu diyarlara Allah'ın dinini yaymak üzere geldik Subutay. Biz bu diyarlara gaza için geldik… Sizin kurduğunuz zulüm saltanatını yıkmak için geldik" dedi.
Osman Bey, Subutay'ın "Alişar'ı öldürdün diye bitecek mi sandın… Akın akın geleceğiz… Kan için, intikam için geleceğiz…" sözlerine karşın, "Alişar'ın ölümü içimizdeki hainleri ibret olsun. Senin ölümün de cümle zalime" diyerek Subutay'ın cezasını kesti.
Osman Bey, infazın ardından alplerine "Bunun leşini konyaya Geyhatuya gönderin.. Başına gelecekten haberi olsun" diyerek Moğollara gözdağı verdi.
Aygül'ün Hazal Hatun'a bıçak çekmesi ise geceye damga vuran sahnelerden birisi oldu.
Peki, Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?
Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."
Engin Altan Düzyatan'ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları:
1-Rol kendisini zorlamalı.
2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.
3-Toplumda etki bırakmalı.
4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.
5-Senaryo çok etkili olmalı
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.
Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.