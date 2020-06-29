Survivor 2020 izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. İki akşamdır bireysel dokunulmazlık oynanıyor ve her bir yarışmacı finale kalmak için rekabet içerisinde oluyor. Çok önemli olan dokunulmazlıkta en iyi olabilen yarışmacı bir isim söyleme hakkına sahip oluyor. Peki 28 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ikinci eleme adayı olarak hangi yarışmacının ismini söyledi. İlk bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazanmıştı ve ilk eleme adayı kim olmuştu? İste Survivor 2020'ye dair merak edilen tüm bilgiler…
SURVİVOR GÖREV OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kolye görev oyununun kazanananı Nisa mı Elif mi oldu? Kremalı çilekli milföy yeme hakkı Nisa sayesinde mavi takımın oldu. Yeni görev ise iki takım da maske yapacak. En iyi olan takımına meyveli tart yeme ödülünü kazandırmış olacak.
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım oldu. Dün de kazanan Sercan olmuştu ve Survivor Berkan'ın ismini vermişti. Şimdi ise; Sercan Yıldırım, 28 Haziran Pazar günü ikinci dokunulmazlık oyununu kazanınca eleme adayı olarak Survivor Nisa'nın ismini verdi.
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yeni araba ödülü için bu kez Survivor'ın klasikleşmiş oyunlarından biri oynanıyor. Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı yarışmanın finale kalan isim Elif ve Berkan oldu.
Finalde ise büyük ödülü kazanan isim Elif oldu.