SURVİVOR GÖREV OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Kolye görev oyununun kazanananı Nisa mı Elif mi oldu? Kremalı çilekli milföy yeme hakkı Nisa sayesinde mavi takımın oldu. Yeni görev ise iki takım da maske yapacak. En iyi olan takımına meyveli tart yeme ödülünü kazandırmış olacak.

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım oldu. Dün de kazanan Sercan olmuştu ve Survivor Berkan'ın ismini vermişti. Şimdi ise; Sercan Yıldırım, 28 Haziran Pazar günü ikinci dokunulmazlık oyununu kazanınca eleme adayı olarak Survivor Nisa'nın ismini verdi.