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Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 33 yaşında oyuncu meğer...

Kuruluş Osman dizisinde 'Ayşe Hatun' karakterine hayat veren Açelya Özcan, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı 'Açelya' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Açelya Özcan, sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman dizisi ile adından sıkça söz ettiren Açelya Özcan, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. Oyunculuğunun yanı sıra futbol va müzikte de kabiliyetli olacan Açelya Özcan'ın 10 parmağında 10 marifet. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Fadik'i ile Polen Emre arasındaki büyük fark...

24.06.2020 10:20 - Son Güncelleme: 24.06.2020 10:20
Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 33 yaşında oyuncu meğer...

Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u özel hayatında adeta bambaşka biri. Meziyetleri arasında neler neler yok ki...

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Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 33 yaşında oyuncu meğer...

Açelya sadece oyuncu mu? Elbette hayır. Kendisi müzik konusunda da oldukça kabiliyetli.

Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 33 yaşında oyuncu meğer...

Oyunculuğunun yanı sıra katıldığı canlı yayında Dağ 2 filminde de kullanılan "Ayrılık" adlı Azeri Türküsünü billur sesiyle seslendiren güzel oyuncu ruhumuzu okşarken, instagram hesabında paylaştığı müzik videolarıyla şaşırtmaya devam etti.

Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 33 yaşında oyuncu meğer...

10 parmağında 10 marifet... Futbol tutkunu olan Açelya aynı zamanda iyi bir de futbolcu.

Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 33 yaşında oyuncu meğer...

Açelya Özcan yağlıboya tablo yapıyor, tiyatro oyunu yazıyor, 13 bölümlük bir dizi senaryosu var yanı sıra piyano, elektro gitar ve davulu orta derece çalabiliyor, Latin dansları sertifikası var.

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