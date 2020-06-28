1986 yılında,Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden'le (Mazhar Alanson'un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chole'den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan boşandı.



YUMURCAK FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?



Yeşilçam'ın hem dram hem de komedi filmleri arasında sayılan Yumurcak filmi 1969 yılında İstanbul'un farklı semt ve ilçelerinde çekildi. Filmin çekimleri özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yapıldı. Yumurcak'ın gazete sattığı sahneler İstanbul'un Sultanahmet semtinde çekilmiştir.