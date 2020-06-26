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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk kez görüntülendi! Fahriye Evcen son haliyle dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, karantina sonrası eşi Fahriye Evcen ile ilk kez görüntülendi. 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, 13 Nisan 2019'da dünyaya geldi. Karan Özçivit dünyaya geldiğinden bu yana neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta koronavirüs salgınından dolayı evlerine misafir dahi kabul etmeyen çift, kural bozdu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile çıktığı aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar ile acımasızca eleştirilen Fahriye Evcen, son hali ile dikkat çekti.

26.06.2020 13:43 - Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Burak özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk kez görüntülendi! Fahriye Evcen son haliyle dikkat çekti

Karan dünyaya geldiğinden beri neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta corona virüsü salgınından dolayı evlerine misafir kabul etmeyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kural bozdu.Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

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Burak özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk kez görüntülendi! Fahriye Evcen son haliyle dikkat çekti

Fahriye Evcen son hali ile dikkat çekti. İşte doğum sonrası verdiği kilolarla çok konuşulan Fahriye Evcen'in son hali...

Burak özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk kez görüntülendi! Fahriye Evcen son haliyle dikkat çekti

Burak Özçivit Instagram hesabından Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'e oğlu Karan'dan hediye geldi.

Burak özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk kez görüntülendi! Fahriye Evcen son haliyle dikkat çekti

"Dünyanın en güzel hediyesi bu olsa gerek" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Burak özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk kez görüntülendi! Fahriye Evcen son haliyle dikkat çekti

DÜNYANIN EN GÜZEL HEDİYESİ

Burak Özçivit'in Babalar Günü paylaşımı gibi Fahriye Evcen'in Anneler Günü paylaşımı da büyük ses getirmişti.

FAHRİYE EVCEN'İN ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI İÇİN TIKLA

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