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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen karantina sonrası ilk kez görüntülendi! Fahriye Evcen son haliyle dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, karantina sonrası eşi Fahriye Evcen ile ilk kez görüntülendi. 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, 13 Nisan 2019'da dünyaya geldi. Karan Özçivit dünyaya geldiğinden bu yana neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta koronavirüs salgınından dolayı evlerine misafir dahi kabul etmeyen çift, kural bozdu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile çıktığı aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar ile acımasızca eleştirilen Fahriye Evcen, son hali ile dikkat çekti.

26.06.2020 13:43 - Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





